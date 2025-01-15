Çorum'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Recep U. idaresindeki 55 HU 985 plakalı otomobil, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kayra U. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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