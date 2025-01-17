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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:45
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Toure, Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

        Ligde Çorum FK'nin 29, Central Hospital Ümraniyespor'un ise 26 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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