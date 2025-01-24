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        Çorum'da "İlk namaz çöreği" geleneği asırlardır sürdürülüyor

        EMİR YUNUS BASMACI - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:34
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        Çorum'da "İlk namaz çöreği" geleneği asırlardır sürdürülüyor
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        EMİR YUNUS BASMACI - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.

        Üç ayların ilk ayı olan "Recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları abdest aldıktan sonra yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmeği cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.

        Recep ve şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri dağıtılan "ilk namaz çöreği" bölgede "mayalı" olarak da adlandırılıyor. İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, üç ayların gelişinin Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı şekillerde kutlandığını, Oğuzlar'da ise "ilk namaz çöreği" ile kutlandığını söyledi.

        Kesin olarak bilinmese de "ilk namaz çöreği" geleneğinin 300 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Cebeci, "Bu çöreğin esas amacı birlik ve beraberliğin, paylaşım ruhunun kuvvetlenmesine katkı sağlaması. Komşulara ikram edildiğinde sevap kazanıldığına inanılan bir gelenek. Birlik ve beraberliğimizi temsil eden ilk namaz çörekleri her üç ayların başında yapılmaktadır." dedi.

        İlçede her yıl üç aylarda evlerde ekmek pişirildiğini dile getiren Cebeci, "Her yıl üç ayların başlangıcında, recep ayının ilk gününden itibaren 'ilk namaz çöreği' adını verdiğimiz çörekler yapılır. Çörekler komşulara dağıtılır. Veren elin alan elden daha üstün olduğunu gösteren simgesel bir çörektir ilk namaz çöreğimiz." diye konuştu.

        - "Atalarımızdan gördüğümüz bir geleneğimizdir"

        Oğuzlar ilçesinde imam hatiplik yapan Mustafa Gümüş de her yıl üç ayların başlangıcıyla evlerde yapılan çöreklerin cuma günleri camilere gönderildiğini anlattı.

        Mübarek ayları güzel şekilde karşıladıklarını vurgulayan Gümüş, "Biz üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazan aylarını ilk namaz, orta namaz ve büyük namaz şeklinde isimlendiriyoruz. Her yıl bu aylar geldiğinde ramazana hazırlık olsun diye ilçemizde cuma günleri haneler sırasıyla 'mayalı' dediğimiz ekmek yapar ve cuma namazı çıkışı cemaate, esnafa, vatandaşlara ikram eder. Atalarımızdan gördüğümüz bir geleneğimizdir." şeklinde konuştu.

        Cemaate dağıtılmak üzere evinde ekmek pişiren 86 yaşındaki Fatma Sivrikaya ise evlenip ilçeye geldiğinden beri her yıl üç aylarda "ilk namaz çöreği" pişirdiğini dile getirerek, "Her sene üç aylar girince abdest alırız, hamur yoğururuz ve komşularımıza dağıtırız. Komşularla toplanıp Kur'an okuruz. Bu memlekete geldiğimden beri her yıl ilk namaz çöreği yapıp komşulara dağıtırız. Allah rızası için yapıyoruz bunu. Büyüklerimizden öyle gördük. Atalarımız bize öğretti, biz de devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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