Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 3 bin 800 metrelik ağ bulundu

Koçhisar Barajı Gölü'nde kaçak avlanmak üzere ağ atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde botla denetim yaptı.

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