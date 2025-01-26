Çorum'da otomobilin iş yerinin duvarına çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza sonrası sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", araç sahibine ise "ehliyetsiz sürücüye araç vermek" suçlarından toplam 18 bin lira ceza uygulandı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada, iş yeri ve otomobilde hasar meydana geldi.

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