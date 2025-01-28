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        Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

        Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:03
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        Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
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        Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

        Alınan bilgiye göre, Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B'nin darbedildiği ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, darp ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

        Aynı köyde yaşayan oğlunun ilgilenmediği ve sağlık durumunun bozuk olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavisi tamamlanan kadın, oğlunun "bakamayacağını" söylemesi üzerine taburcu işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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