Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

Aynı köyde yaşayan oğlunun ilgilenmediği ve sağlık durumunun bozuk olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, darp ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.