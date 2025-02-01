Sis bulutlarıyla kaplanan Obruk Barajı Gölü havadan görüntülendi
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve üzerini kaplayan sis bulutları dronla görüntülendi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve üzerini kaplayan sis bulutları dronla görüntülendi.
Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretirken, çevredeki çok sayıda köyün de tarımsal üretim yapmasına olanak sağlıyor.
Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.
Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.
Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip baraj gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.