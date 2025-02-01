Sis bulutlarıyla kaplanan Obruk Barajı Gölü havadan görüntülendi

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretirken, çevredeki çok sayıda köyün de tarımsal üretim yapmasına olanak sağlıyor.

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