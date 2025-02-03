Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar, okulları ziyaret etti

Çağlar, ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilere ikinci dönemin başarı ve mutluluk getirmesi dileklerini iletti.

Ziyaretlerde okullarda inceleme yapan Çağlar, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Çağlar, İnönü Anadolu Lisesi, İpekli Bağlar Anaokulu, Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu, Sultan Abdülhamid Han Ortaokulunu ziyaret etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 2024-2025 yılı ikinci döneminin başlaması nedeniyle kentteki bazı okulları ziyaret etti.

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