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        Çorum'da yangın çıkan evde bir kişi öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde bulunan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:53
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        Çorum'da yangın çıkan evde bir kişi öldü
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan evde bulunan kişi hayatını kaybetti.

        Polatlı köyünde yalnız yaşayan Çelebi Yaramış'a (80) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında Yaramış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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