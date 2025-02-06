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        Dodurga Kaymakamı Yıldırım ve Ortaköy Kaymakamı Şapaloğlu görevlerine başladı

        Çorum'un Dodurga Kaymakamlığına atanan Bilge Yıldırım ile Ortaköy Kaymakamlığına atanan Burak Şapaloğlu, görevlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:51
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        Dodurga Kaymakamı Yıldırım ve Ortaköy Kaymakamı Şapaloğlu görevlerine başladı
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        Çorum'un Dodurga Kaymakamlığına atanan Bilge Yıldırım ile Ortaköy Kaymakamlığına atanan Burak Şapaloğlu, görevlerine başladı.

        Dodurga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca atanan Yıldırım'ın, 4 Şubat'ta görevine başladığı bildirildi.

        Ortaköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise Kaymakam Şapaloğlu'nun 5 Şubat'ta görevine başladığı belirildi.

        Galeri
        Galeri

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