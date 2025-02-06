Dodurga Kaymakamı Yıldırım ve Ortaköy Kaymakamı Şapaloğlu görevlerine başladı
Çorum'un Dodurga Kaymakamlığına atanan Bilge Yıldırım ile Ortaköy Kaymakamlığına atanan Burak Şapaloğlu, görevlerine başladı.
Çorum'un Dodurga Kaymakamlığına atanan Bilge Yıldırım ile Ortaköy Kaymakamlığına atanan Burak Şapaloğlu, görevlerine başladı.
Dodurga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca atanan Yıldırım'ın, 4 Şubat'ta görevine başladığı bildirildi.
Ortaköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise Kaymakam Şapaloğlu'nun 5 Şubat'ta görevine başladığı belirildi.
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