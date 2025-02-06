Çorum'da belediye halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı
Çorum'da belediye halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da belediye halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yiğit E. Ö. (27) idaresindeki 19 AAH 213 plakalı halk otobüsü, Gazi Caddesi ile Albayrak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra T'ye (21) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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