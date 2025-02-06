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        Çorum'da belediye halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı

        Çorum'da belediye halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:28
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        Çorum'da belediye halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı
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        Çorum'da belediye halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Yiğit E. Ö. (27) idaresindeki 19 AAH 213 plakalı halk otobüsü, Gazi Caddesi ile Albayrak Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra T'ye (21) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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