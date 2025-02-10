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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişi yakalandı

        Çorum'da hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:36
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 25 kişi yakalandı
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        Çorum'da hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 25 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli mahkemelerce aralarında cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan yakalama kararı bulunan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        3-10 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmalarda 25 kişi yakalanarak, adli birimlere teslim edildi.

        Öte yandan, hakkında kayıp ihbarı yapılan 3 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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