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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:22 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:22
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, taşımalı eğitim gören öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba'dan itibaren eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

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