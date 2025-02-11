Çorum'un 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

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