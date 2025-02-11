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        Çorum'un 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:29
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        Çorum'un 4 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

        Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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