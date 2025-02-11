Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Karşımızdaki camiaya çok ciddi saygı duyuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 20:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Karşımızdaki camiaya çok ciddi saygı duyuyoruz." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, duygusal anlamda zor bir maça çıktıklarını söyledi.

        Rakip takımın durumunun herkes tarafından bilindiğini belirten Özbalta, "Öncelikle onları tebrik ediyorum. Gencecik çocuklar, ellerinden gelen çabayı gösterdiler ama bir yere kadar gösterebiliyorlar ligde. Bizim için de oyuncular için de kolay bir karşılaşma olmuyor. Farklı duygular içinde çıkıyorsunuz karşılaşmaya. Bir kere çok büyük ihtimalle her futbol takımının kazanabileceği bir müsabaka. Malatyaspor'un bulunduğu durumdan dolayı karşısındaki takımın yüzde 100 favori olduğu karşılaşmalar bunlar. Bu anlamda kolay değil ama bunu başardık, 3 puanı hanemize yazdık. Ligin bir haftasını daha geride bıraktık. Müsabaka ile ilgili ilk kez bir şey konuşmak istemiyorum." diye konuştu.

        Yeni Malatyaspor'a saygı duyduklarına dikkati çeken Özbalta, şunları kaydetti:

        "Bugünkü maç duygusal açıdan kolay değil. Aşırı derecede profesyonel olmamız istenen bir meslek bu. Karşımızdaki camiaya çok ciddi saygı duyuyoruz. Bir taraftan da herhalde oyuncularım da bana benziyor ki onlar da merhametliler. Çıkıp da 6, 7, 8 gol atmadılar. Normalde ligin averajı var ama maç bittiğinde ben de bu durumdan razıyım. Çünkü çok farklı duygular bunlar. Çok zor durumda olan bir takım var karşınızda. Gencecik çocuklar var, onların duyguları var. 2 hafta üst üste 7 yemiş zaten. Bu maç öncesi 70 gol yemişler."

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise Çorum FK taraftarlarının kendisine verdiği, üzerinde, "Çorum-Malatya el ele" ve "6 Şubat unutmadık, unutturmayacağız. Hoş geldiniz Malatya" şeklindeki kartonları gazetecilere gösterdi.

        Ligde 2 hafta üst üste sıkıntılı sonuçlar aldıklarını, hafta içi de liglerde olumsuzluklar yaşandığını anlatan Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

        "Futbolcu kardeşlerimizin onurlu duruşu ve mücadelesi, taraftarlarımızın bizi terk etmemesi, bizimle beraber buralara kadar gelmesi bizim açımızdan önemlidir. Bunlardan daha önemlisi Çorum halkının bize gösterdiği ilgi, hatta iki sevgili kardeşim Sevil ve Fatma Nisa'nın, 'Çorum-Malatya el ele buraya' yazılı pankartı, arkasından '6 Şubat unutmadık unutmayacağız. Hoş geldiniz Malatya' demesi, futbolun insanları bir araya getirdiği olgu olduğunu burada daha bir daha gördük. Bu küçük kardeşlerimize ve Çorum halkına teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        İstanbul'da okullar tatil oldu
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Papa'dan Trump'a eleştiri
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Dodurga Kaymakamı Yıldırım'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Dodurga Kaymakamı Yıldırım'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Çorum'da çocukların kar keyfi
        Çorum'da çocukların kar keyfi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da tır şoförünün yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı
        Çorum'da tır şoförünün yaralı bulduğu baykuş tedavi altına alındı
        Çorum'da sahte evrakla başkasına ait arsaları satmaya çalışan 4 kişi tutukl...
        Çorum'da sahte evrakla başkasına ait arsaları satmaya çalışan 4 kişi tutukl...
        Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini karşıla...
        Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini karşıla...