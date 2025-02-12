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        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Silivrispor'dan transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 08:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 08:55
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        Çorum FK, transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Silivrispor'dan transfer ettiği Mert Aktaş'ı Ankara Demirspor'a kiraladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki forvet oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mert Aktaş, Silivrispor'dan transfer edilerek kulübümüzle 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mert'e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Mert Aktaş, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için Ankara Demirspor'a kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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