İskilip'te "Edebiyat Atölyesi" açıldı

Polat atölyenin açılışında emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Programda, atölye çalışmasında kendilerine verilen temaya uygun şiir yazması istenen öğrenci ve ziyaretçilerin yazdığı şiirler okundu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Ramazan Polat ve Kaymakam adayı Fatih Gürbüz, İskilip ilçesinde İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan atölyeyi ziyaret etti.

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