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        "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı düzenlendi

        Çorum'da, "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:36
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        "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı düzenlendi
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        Çorum'da, "Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum" çalıştayı gerçekleştirildi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "marka şehir" ve "akıllı şehir" kavramlarının temelinde sürdürülebilirlik anlayışının yer aldığını belirtti.

        Çalıştayda kentin yönetiminde söz sahibi kurumların görüşlerini değerlendirerek Çorum'da sürdürülebilir yaşam için nelerin yapılması gerektiğini belirlemek istediklerini kaydeden Aşgın, "Çalıştaydan çıkacak nihai rapor bizim için adeta bir ev ödevi olacak. Hangi birimimizin ne yapacağını, nasıl yapacağını, hangi imkanlarla yapacağını belirleyeceğiz. Çorum'u el birliği, gönül birliğiyle beraber çözümler üreterek inşallah çok daha güvenli, çok daha sürdürülebilir yaşamın olduğu şehir haline getireceğiz." dedi.

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversitenin birikimini Çorum Belediyesinin vizyonuyla birleştirmek amacıyla bölgede ilk olma özelliği taşıyan çalıştay düzenlediklerini aktardı.

        Çalıştaydan insana dokunacak, çevreyi geliştirecek politikalara zemin hazırlayacak bir rapor çıkarmayı hedeflediklerini belirten Öztürk, Sürdürülebilir Aksiyon Komitesince benzer çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

        Çalıştayda Çorum için yol haritası belirlemeyi arzu ettiklerine dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

        "Büyük bir iddia ile ifade etmek isterim ki Çorum şehrinin kapasitesi, halkının özverili yaklaşımı, üniversitenin saygın akademisyenleri ve birikimli uzmanlarıyla bu ilk çalışmayı yapıyoruz. Bu bir ön çalışma. Sonrasında neyi dikkate almamız gerekiyorsa sürdürülebilirlikle ilgili o yılın temasını belirlemek kaydıyla, örneğin önümüzdeki yıl 'su' diyorsak su üzerine odaklanarak konuşmamız, öteki yıl 'yoksulluk' diyorsak yoksulluk üzerine konuşmamız gerekebilir. Öteki yıl 'kapsayıcılık' diyorsak kapsayıcılık olabilir. Her yıl bir konuya bütün kurumlar, yerel yönetimler, özellikle belediyemizin tam politika uyumuyla ve faaliyetleriyle, üniversitemizin de olabildiğince bu konudaki uzmanlık, altyapı ve yetkinliklerini sahaya sürebileceği bir çalışma ortamı oluştururuz."

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Aksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise Birleşmiş Milletlerce 2015'te Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde bir araya gelen liderlerin 2030'a kadar dünyada yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, sağlık ve kaliteli yaşam, temiz su, erişilebilir ve temiz enerji temini, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde 17 amaç, 169 hedeften oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kabul ettiklerini anlattı.

        Türkiye'nin de kalkınma ve stratejik planlarında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalar yaptığını dile getiren Baykam, sürdürülebilir kent kavramının bu çalışmaların en önemli maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Çalıştayda sürdürülebilir kent konusunda Çorum'un güçlü yönlerini ve fırsatları, aynı zamanda sorunları ve tehditleri çözüm önerileri ile belirleyeceklerinin altını çizen Baykam, şunları kaydetti:

        "Çalıştay, Çorum ilimizin mevcut durumunu ve geleceğe özgü planlamalarının tartışılması amacıyla hayata geçirilmektedir. 46 birimden 94 kurum ve kuruluş temsilcisi aramıza katıldı. Temsilcilerimiz 17 kalkınma hedefi konusunu 7 masada, akademisyenlerimizin moderatörlüğünde tartışılacak. Masalardan çıkacak notlar çalıştay raporu halinde ortaya konacak. Bu rapor ise Çorum ilimizin ileriye dönük sürdürebilir çalışmalarına ve geliştirilecek yol haritasını da referans teşkil edecektir."

        Açılış konuşmalarının ardından kurum temsilcilerinden oluşan 7 ayrı çalışma masası, kendileri için belirlenen konularda görüşmelere başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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