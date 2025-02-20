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        Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı

        Çorum'da yaban hayvanları için çeşitli yerlere ot ve yem konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:33
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        Çorum'da yaban hayvanları için doğaya yem ve ot bırakıldı
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        Çorum'da yaban hayvanları için çeşitli yerlere ot ve yem konuldu.

        Çorum Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere ot ve yem bıraktı.

        Yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşayan hayvanlar için kuru mama, kuşlar için yem bırakan ekipler, Sıklık Tabiat Parkı'ndaki fauna alanında yaşayan ceylan, geyik ve karacalara da yiyecek ulaştırdı.

        Oğuzlar ilçesinde de Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik ve belediye personeli, yaban hayatı için ormanlık alana yem bıraktı.

        Cebeci, AA muhabirine, ülke genelinde etkisini gösteren kış şartlarının yaban hayatını da olumsuz etkilediğini söyledi.

        İlçenin yaylalarının yaban hayatı açısından zengin olduğunu dile getiren Cebeci, "Amacımız yaylalarımızdaki hayvanları koruyarak yem bulmakta zorlandıkları için destek olmak, hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek. Bunun için elimizden geldiği kadarıyla yemleme yapıyoruz. İlçemiz turizmi için önemli olan doğa hayvanlarının korunmasının önemini bilerek bu tür faaliyetler yapıyoruz." dedi.

        Bölgede yaban domuzu, kurt, tavşan, keklik ve karaca gibi hayvanların bulunduğunu anlatan Cebeci, yemleme faaliyetlerini yaban hayvanlarının yiyecek bulamayacağı dönemlerde sürdüreceklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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