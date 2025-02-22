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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:31
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Turgut Doman, Ömer Lütfi Aydın, Kadir Beyaz

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak, Verheydt, Suat Kaya (Dk. 71 Ali Akman), Tunahan Ergül (Dk. 90+3 Diniyev), Kerem Kalafat (Dk. 71 Catic), Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 63 Avounou), Eren Karadağ (Dk. 63 Burak Süleyman)

        Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 69 Ciss), Endri Çekici (Dk. 60 Harun Alpsoy), Donkor, Cikalleshi (Dk. 81 Metehan Altunbaş), Andrei (Dk. 81 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz (Dk. 81 Feyzi Yıldırım), Oğuzhan Matur

        Goller: Dk. 45+1 Cikalleshi (Adanaspor), Dk. 72 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Matur, Dk. 45+3 Cikalleshi, Dk. 87 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 43 Landre, Dk. 45+6 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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