Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Turgut Doman, Ömer Lütfi Aydın, Kadir Beyaz
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Atakan Akkaynak, Verheydt, Suat Kaya (Dk. 71 Ali Akman), Tunahan Ergül (Dk. 90+3 Diniyev), Kerem Kalafat (Dk. 71 Catic), Erkan Kaş, Atakan Cangöz (Dk. 63 Avounou), Eren Karadağ (Dk. 63 Burak Süleyman)
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Mirza Cihan, Candeias (Dk. 69 Ciss), Endri Çekici (Dk. 60 Harun Alpsoy), Donkor, Cikalleshi (Dk. 81 Metehan Altunbaş), Andrei (Dk. 81 Orkan Çınar), Fatih Kurucuk, Elias Durmaz (Dk. 81 Feyzi Yıldırım), Oğuzhan Matur
Goller: Dk. 45+1 Cikalleshi (Adanaspor), Dk. 72 Avounou (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğuzhan Matur, Dk. 45+3 Cikalleshi, Dk. 87 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 43 Landre, Dk. 45+6 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)
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