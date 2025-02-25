Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir kafede Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen U.L. (17), E.K. (21) ve C.Ö. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.L. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.
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