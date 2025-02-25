Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kadınların el emekleri Bedesten'de görücüye çıktı

        Çorum'da kadın kültür merkezleri, dernekler ve kadın kooperatiflerinde el emeğiyle üretilen ürünlerin sergilendiği "Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kadınların el emekleri Bedesten'de görücüye çıktı
        ABONE OL

        Çorum'da kadın kültür merkezleri, dernekler ve kadın kooperatiflerinde el emeğiyle üretilen ürünlerin sergilendiği "Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı" açıldı.

        Çorum Belediyesince Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri" kapsamında Çorum Belediyesi Bedesten'de açılan stantta, Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri, Kadın Emeği Çarşısı, Halk Eğitim Merkezi, Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Boğazkale Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Türk Kızılay, Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Çorum şubelerinin üyelerince üretilen giyim, hediyelik, yiyecek ve aksesuarlar satışa sunuldu.

        Çorum Belediyesince Bedesten'de hizmete alınan kahveci ve Yöresel Ürünler dükkanı da hizmete açıldı.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınların hayatın kaynağı olduğunu söyledi.

        Kadınlar Günü vesilesiyle 2. kez Puduhepa Kadın Kültür Günleri düzenlediklerini belirten Aşgın, "8 Mart'ın ramazana denk gelmesi nedeniyle kutlama etkinliğimizi biraz öne aldık. Bu vesileyle Bedesten'deki diğer sosyal tesislerimizin de açılışını yapıyoruz." dedi.

        Puduhepa'nın Anadolu'daki kadınlara ilham olduğunu dile getiren Aşgın, "Puduhepa, güçlü kadın demek. Anadolu'nun kadınları güçlüdür. Anadolu'da her hanedeki kadın hepimizin Puduhepası'dır, kraliçesidir, bir gücü temsil eder. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kültür günlerinin içinde kültür, sanat var, üreten Anadolu kadının ortaya koyduğu işler var, müzik var, güzellik var." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da kadın-erkek eşitliğinin Hititler döneminde Çorum'dan dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

        Çorum'un "kadın dostu" bir şehir olduğunu ifade eden Mercan, şöyle devam etti:

        "Çünkü geçmişten aldığı mirasla gerçekten kadının ekonomik, sosyal her alanda, toplumda olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Belediyenin kadın kültür merkezleriyle, Valiliğimizin aile destek merkezleriyle kadınların güçlendirilmesi konusunda çok büyük çalışmalar yapılıyor. Güçlü kadın güçlü aile, güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü devlet demek."

        AK Parti 25-26. dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt da kadınların ürettiği toplumda evlatların başarıya koşacağını vurguladı.

        Törende konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilerek, açılış kurdelesi kesildi.

        Standın 28 Şubat'a kadar açık kalacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"

        Benzer Haberler

        Çorum merkezli silah ve mermi ticareti operasyonunda 80 şüpheli gözaltına a...
        Çorum merkezli silah ve mermi ticareti operasyonunda 80 şüpheli gözaltına a...
        Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı
        Çorum Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı
        İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular
        İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular
        Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
        Osmancık'ta bir evde elektrik kontağından yangın çıktı
        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı
        Çorum'da yaralı bulunan tilki koruma altına alındı