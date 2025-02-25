Çorum'da kadınların el emekleri Bedesten'de görücüye çıktı

Çorum'da kadın kültür merkezleri, dernekler ve kadın kooperatiflerinde el emeğiyle üretilen ürünlerin sergilendiği "Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı" açıldı.

Çorum Belediyesince Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri" kapsamında Çorum Belediyesi Bedesten'de açılan stantta, Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri, Kadın Emeği Çarşısı, Halk Eğitim Merkezi, Bizimora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Boğazkale Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Türk Kızılay, Deniz Feneri, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH Çorum şubelerinin üyelerince üretilen giyim, hediyelik, yiyecek ve aksesuarlar satışa sunuldu.

Çorum Belediyesince Bedesten'de hizmete alınan kahveci ve Yöresel Ürünler dükkanı da hizmete açıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınların hayatın kaynağı olduğunu söyledi.

Kadınlar Günü vesilesiyle 2. kez Puduhepa Kadın Kültür Günleri düzenlediklerini belirten Aşgın, "8 Mart'ın ramazana denk gelmesi nedeniyle kutlama etkinliğimizi biraz öne aldık. Bu vesileyle Bedesten'deki diğer sosyal tesislerimizin de açılışını yapıyoruz." dedi.

Puduhepa'nın Anadolu'daki kadınlara ilham olduğunu dile getiren Aşgın, "Puduhepa, güçlü kadın demek. Anadolu'nun kadınları güçlüdür. Anadolu'da her hanedeki kadın hepimizin Puduhepası'dır, kraliçesidir, bir gücü temsil eder. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kültür günlerinin içinde kültür, sanat var, üreten Anadolu kadının ortaya koyduğu işler var, müzik var, güzellik var." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da kadın-erkek eşitliğinin Hititler döneminde Çorum'dan dünyaya ilan edildiğini vurguladı.

Çorum'un "kadın dostu" bir şehir olduğunu ifade eden Mercan, şöyle devam etti: