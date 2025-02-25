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        Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı

        Çorum Belediyesince düzenlenen "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri" kapsamında, 71 kadın ressamın farklı türlerde hazırladığı 71 eser izlenime sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:02
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        Çorum'da 71 kadın ressamın ortak sergisi açıldı
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        Çorum Belediyesince düzenlenen "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri" kapsamında, 71 kadın ressamın farklı türlerde hazırladığı 71 eser izlenime sunuldu.

        Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan "Çorumlu Ressam Kadınlar Resim Sergisi"nde, yağlı boya, seramik, akrilik, çini, katı, minyatür, tezhip ve ebru teknikleriyle hazırlanan tablolar yer alıyor.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kadınların en güzel resminin, toplumun kendisi olduğunu söyledi.

        Toplumların, şehirlerin, ülkelerin, annelerin yetiştirdiği evlatlarla şekillendiğini belirten Aşgın, "Şehirlerimiz güzelse kadınlarımız da güzel. Şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geliyorsa, bunu yapanların arkasında hep mutlaka annelerimiz, eşlerimiz, kadınlarımız var." dedi.

        Sergide çok güzel çalışmaların yer aldığını dile getiren Aşgın, "71 ressamın hepsi kadın, hepsi Çorum'dan. Bu, her şehre nasip olacak bir nitelik değil. Bu anlamda şehrimizde sanatın bütün dallarıyla ilgili kadınlarımızı görüyoruz. Sergimizde resim sanatıyla ilgili birbirinden kıymetli 71 ressam kadının 71 eseri sergileniyor." diye konuştu.

        Kadınların emeğine destek olmak amacıyla "2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri"ni düzenlediklerini anlatan Aşgın, etkinlikleri gelecek yıllarda da sürdüreceklerini kaydetti.

        Ressam Nilgün Ayşecik Çevik ise kadınların farklı teknikler kullanarak duygularını eserlerine yansıttığını vurguladı.

        Konuşmaların ardından, serginin açılış kurdelesi kesildi.

        Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın ve davetliler, sergiyi gezdi.

        Sergi 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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