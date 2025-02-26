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        Çorum'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

        Çorum'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:17 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:19
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        Çorum'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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        Çorum'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 12. Sokak'taki İ.K.Ö. ve M.D'nin (31) bulunduğu eve gelen arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleriyle adrese giren polis, evde İ.K.Ö. ve M.D'yi hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.K.Ö'nün hayatını kaybettiği, M.D'nin ise baygın olduğu belirlendi.

        İlk incelemede yasaklı madde kullanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen İ.K.Ö'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        M.D. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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