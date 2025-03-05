Çorum'da hemoroidal hastalıklarının tedavi edildiği Proktoloji Ünitesi açıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, alt bağırsak sisteminin son bölümleri ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı Proktoloji Ünitesi'nin hizmete sunulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde hizmet veren yeni ünitede alanında uzman hekimler görevlendirildi.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, yeni üniteyi ziyaret ederek, Genel Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ramazan Topçu, Proktoloji Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Veysel Barış Turhan, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sezikli, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Aslan ve Op. Dr. Aşkın Kadir Perçem'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünite sorumlusu Turhan, proktolojinin hassasiyet ve mahremiyet gerektiren bir alan olduğunu, klinikte hasta konforu ve mahremiyetinin en üst düzeyde tutulduğunu, ünitede ilk hafta 60 hastaya hizmet verildiğini ifade etti.

Başhekim Komut ise hastaneye kıymetli bir alan kazandırdıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Genel cerrahi kliniğine başvuran hastaların yaklaşık yüzde 30’u anorektal şikayetlerle başvurmaktadır. Ülkemizde büyük merkezlerde bulunan bu üniteyi şehrimize kazandırmak için Genel Cerrahi kliniğimizle bir adım attık. Üniteyi kapsamlı hale getirmek için gerekli eksiklikleri de tamamlayıp, bu alandaki tüm cerrahi işlemlerin yapılabildiği bir alan haline getireceğiz."

Ünitede hemoroidal hastalık tanı ve tedavisi, lazerle hemoroid tedavisi, hemoroid band ligasyonu, lazerle pilonidal sinüs ve perianal fistül ameliyatları, proktolojik aciller ve küçük cerrahi işlemler gibi hizmetler verilecek.