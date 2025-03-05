Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Göreve geldiği günden itibaren kulübümüz için verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve katkıları için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Geçen yıl Süper Lig yarı finaline gitmemizde büyük emekleri olan Serkan Özbalta ve ekibine, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Teşekkürler, Serkan Özbalta!" ifadelerine yer verildi.

        Son olarak 26. haftada Adanaspor ile 22 Şubat'ta oynanan maçta kırmızı kart gören Özbalta, sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) müsabaka hakemlerine yönelik fili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve hakaretleri nedeniyle 6 maç men cezası almıştı.

        Özbalta'nın yokluğunda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Çorum ekibi, ardından Ziya Akçeken yönetiminde çıktığı Alagöz Holding Iğdır FK ve bugün oynanan Boluspor maçlarında 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

        5 Kasım 2023'te kırmızı-siyahlı ekibin başına geçen Özbalta, çıktığı 51 lig maçında 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

        Öte yandan ilk kez 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmeye başlayan Çorum FK, aynı sezon Özbalta yönetiminde play-off yarı finaline kadar yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Trump yönetimi Hamas ile doğrudan irtibata geçti
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        Çin: Her türlü savaşa hazırız
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Ece'nin son mesajları mercek altında
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Beklenti yüzde 30 civarında enflasyon
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        30 günlük bebeğin mucize kurtuluşu!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor maçının ardından
        Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor maçının ardından
        Çorum FK - Boluspor: 0-2
        Çorum FK - Boluspor: 0-2
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da hemoroidal hastalıklarının tedavi edildiği Proktoloji Ünitesi açıl...
        Çorum'da hemoroidal hastalıklarının tedavi edildiği Proktoloji Ünitesi açıl...