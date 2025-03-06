Dodurga'daki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Mustafa Kemal İlkokulu, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda saat 11.00'de siren çaldı.

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