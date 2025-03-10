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        Çorum'da park halindeki 10 araca zarar verildi

        Çorum'da park halindeki araçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:01
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        Çorum'da park halindeki 10 araca zarar verildi
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        Çorum'da park halindeki araçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizildi.

        Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 6. Sokak'ta park halindeki 10 araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilerek zarar verildi.

        Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince yapılan incelemede araçların motor kaputları, bagaj kapakları, çamurluk ve kapılarının zarar gördüğü tespit edilirken, bazı araçlara isim yazıldığı belirlendi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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