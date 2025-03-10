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        Çorum'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Çorum'un Kargı ilçesinde yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:33
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        Çorum'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Çorum'un Kargı ilçesinde yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Çakırlar köyü İkitaş mevkisinde Farul Dal'ın evinin bahçesine gelen vaşak, bir süre evin çevresinde dolaşarak yiyecek aradı.

        Vaşak, ev sahibinin bölgedeki vahşi hayvanları caydırmak için kullandığı siren sisteminin çalışmaya başlamasıyla bölgeden uzaklaştı.

        Yiyecek ararken köye kadar ulaşan vaşak, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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