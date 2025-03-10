Çorum'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
Çorum'un Kargı ilçesinde yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çakırlar köyü İkitaş mevkisinde Farul Dal'ın evinin bahçesine gelen vaşak, bir süre evin çevresinde dolaşarak yiyecek aradı.
Vaşak, ev sahibinin bölgedeki vahşi hayvanları caydırmak için kullandığı siren sisteminin çalışmaya başlamasıyla bölgeden uzaklaştı.
Yiyecek ararken köye kadar ulaşan vaşak, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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