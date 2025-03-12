Çorum'da yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi
Çorum'da park halindeyken yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Çorum’da park halindeyken yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.
İmdat Ç'ye ait üç tekerlekli elektrikli motosiklet Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde park halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
İmdat Ç, aracının kundaklandığını iddia etti.
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