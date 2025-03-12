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        Çorum'da yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi

        Çorum'da park halindeyken yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 05:59 Güncelleme: 12.03.2025 - 06:05
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        Çorum'da yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi
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        Çorum’da park halindeyken yanan elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        İmdat Ç'ye ait üç tekerlekli elektrikli motosiklet Kale Mahallesi Ekin Caddesi’nde park halindeyken yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

        İmdat Ç, aracının kundaklandığını iddia etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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