GÜNCELLEME - Çorum'da bir kadın evine giren gaspçılarca öldürüldü

Çorum'un Kargı ilçesinde evine girdikleri kadını öldüren gaspçılar, kadının altınlarını alıp kaçtı.

İlçenin Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış (72), teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın (76) yanmış cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin de yakıldığı belirlendi.

Kış'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin, Hatice Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edildi.

Güvenlik güçleri, gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

Eşref Kış, AA muhabirine, camiden eve döndüğünde eşini yanarken gördüğünü, yangını söndürmeye çalışırken cemaatten bağırarak yardım istediğini söyledi.

Teravih namazı için evden ayrıldığını belirten Kış, "Namazı kıldıktan sonra eve geldim. Kapıyı açtığımda evin her yerine siyah duman çökmüştü, hiçbir şey görünmüyordu. Can havliyle eşimi kucağıma almak istedim ama kaldıramadım, ellerim yandı. Eşim ölmüştü. Yanan halılara, kapılara kovayla su döktüm, ateşi söndürdüm." dedi.

Bu sırada cami hocasının eve geldiğini dile getiren Kış, "Hoca dumanın çıkması için evdeki camları açtı. Ben baygınlık geçirdim, beni ambulansa aldılar. 2 kez oksijen verdiler." ifadelerini kullandı.

Eşref Kış, evden altınların gasbedilmesiyle ilgili de "Eşimi oturtmuşlar, altınların yerini söyletmişler. Altınları keseden boşaltmışlar, keseyi dışarıdaki masanın üstüne atmışlar. Hırsızlık yapsalardı da benim hanımıma bunu yapmasalardı. Ben onu görünce dünyamdan geçtim. İnşallah hak yerini bulur. Yakalanırlarsa içim biraz soğur belki." ifadelerine yer verdi.