Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, OSB 16. Cadde'de bulunan bir gıda firmasına ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye ederken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi.
Alevlerin tamamen sardığı, ara ara patlamaların gerçekleştiği fabrikaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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