Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 06 UB 013 plakalı otomobil ile İ.Ç’nin kullandığı 19 DF 572 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı Burunçiftlik Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü K.K. ile diğer araçta bulunan O.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        İskilip Belediyesi aşevinden her gün 300 kişiye iftar yemeği
        İskilip Belediyesi aşevinden her gün 300 kişiye iftar yemeği
        İyilik Sağlık Derneği Gazze'de iftarlık kumanya yardımı yapıyor
        İyilik Sağlık Derneği Gazze'de iftarlık kumanya yardımı yapıyor
        Çorum'da evine giren gaspçılarca öldürülen Hatice Kış'ın cenazesi defnedild...
        Çorum'da evine giren gaspçılarca öldürülen Hatice Kış'ın cenazesi defnedild...
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınd...
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınd...
        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın (2)
        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın (2)
        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın
        Çorum Organize Sanayi Bölgesinde lavaş fabrikasında yangın