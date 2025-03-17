Çorum'da dilencilik yapan kişinin çorabında 2 bin 235 lira bulundu
Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin çorabına gizlediği 2 bin 235 lira bulundu.
Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin çorabına gizlediği 2 bin 235 lira bulundu.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.
Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan Y.Ö. ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.
Burada üst araması yapılan Y.Ö'nün çorabına sakladığı 2 bin 235 lira nakit para bulundu.
Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen 2 bin 235 liraya el konulurken Y.Ö'ye idari para cezası uygulandı.
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