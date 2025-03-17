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        Çorum'da dilencilik yapan kişinin çorabında 2 bin 235 lira bulundu

        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin çorabına gizlediği 2 bin 235 lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:34 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:15
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        Çorum'da dilencilik yapan kişinin çorabında 2 bin 235 lira bulundu
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        Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin çorabına gizlediği 2 bin 235 lira bulundu.

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

        Kent merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan Y.Ö. ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

        Burada üst araması yapılan Y.Ö'nün çorabına sakladığı 2 bin 235 lira nakit para bulundu.

        Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen 2 bin 235 liraya el konulurken Y.Ö'ye idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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