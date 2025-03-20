Çorum'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Alaca-Zile kara yolunda Murat T. idaresindeki 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç ile Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüs, Çopraşık köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan Turan T, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan Meral B. ve Turan T, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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