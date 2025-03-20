Çorum'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kar yağışının etkili olduğu Alaca-Zile kara yolunda Murat T. idaresindeki 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç ile Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüs, Çopraşık köyü yakınlarında çarpıştı.

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