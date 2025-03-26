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        Kargı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara yüzlerce fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:58 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:08
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        Kargı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara yüzlerce fidan dağıtıldı.

        Kargı Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kargı Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

        Ekipler ayrıca vatandaşlara fidan dikerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

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