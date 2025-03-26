Kargı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara yüzlerce fidan dağıtıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara yüzlerce fidan dağıtıldı.
Kargı Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kargı Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.
Ekipler ayrıca vatandaşlara fidan dikerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
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