Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kargı'da hak sahibi çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı

        Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan üreticilerine yonca tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargı'da hak sahibi çiftçilere yonca tohumu dağıtıldı
        ABONE OL

        Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan üreticilerine yonca tohumu dağıtıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek ve hayvan yetiştiricilerini desteklemek amacıyla "Yem Bitkisi Ekilişini Yaygınlaştırma Projesi"ni hayata geçirdi.

        Proje kapsamında temin edilen yonca tohumları, kurum bahçesinde çiftçilere dağıtıldı.

        Kargı Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, ilçede yem bitkisi ekim alanlarını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bu sayede hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç duyduğu yemin daha kolay şekilde karşılanabileceğini belirten Coşkun, "Bu projeyle hayvan yetiştiriciliğindeki en büyük girdi olan yem maliyetinin düşürülmesi, hayvancılık sektörünün gelişmesi, hayvansal ürünlerin niteliklerinin yükseltilmesiyle protein açığının kapatılması, çayır ve mera alanlarındaki aşırı otlatmanın önüne geçilerek, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti

        Benzer Haberler

        Çorum'da elektrik kontağından çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Çorum'da elektrik kontağından çıkan yangın evde hasara neden oldu
        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, öğrenci ve velilerle iftar yaptı
        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, öğrenci ve velilerle iftar yaptı
        Kargı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kargı'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Çorum'da mühendis ailenin TKDK destekleriyle kurduğu fabrikalardan 25 ülkey...
        Çorum'da mühendis ailenin TKDK destekleriyle kurduğu fabrikalardan 25 ülkey...
        Çorum'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Çorum'da çıkan örtü yangını söndürüldü