Mecitözü'nde 100 fidan toprakla buluştu

Nayman, ağaç dikmenin geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mecitözü Anadolu Lisesince, ilçedeki ağaç varlığını artırmak amacıyla "Bir Ağaç Bir İnsan Projesi" hayata geçirildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Bir Ağaç Bir İnsan Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

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