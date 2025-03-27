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        Mecitözü'nde 100 fidan toprakla buluştu

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Bir Ağaç Bir İnsan Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:41
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        Mecitözü'nde 100 fidan toprakla buluştu
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde "Bir Ağaç Bir İnsan Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

        Mecitözü Anadolu Lisesince, ilçedeki ağaç varlığını artırmak amacıyla "Bir Ağaç Bir İnsan Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında temin edilen 100 fidan, Elmapınar köyü ağaçlandırma alanında toprakla buluştu.

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman da etkinlikte öğrencilerle birlikte fidan dikti.

        Nayman, ağaç dikmenin geleceğe bırakılacak en kıymetli miraslardan olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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