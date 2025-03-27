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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığının vefa iftarına katıldı:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, 'Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:18
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığının vefa iftarına katıldı:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, 'Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz." dedi.

        Memişoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığınca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

        Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

        Göreve geldiğinden beri sağlık hizmetlerini gözden geçirmek ve güçlendirmek için Türkiye'yi dolaştığını vurgulayan Memişoğlu, milletin hayır duasına mahzar olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Sağlık alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümünün AK Parti iktidarı döneminde yaşandığına dikkati çeken Memişoğlu, “Bizlere milletimizin güvenine layık olmayı ve emanetine sahip çıkmayı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. Millet sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 23 yıllık eser ve hizmet siyaseti yolculuğunda, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, 'Durmak yok yola devam' dedik. Milletimize verdiğimiz bu sözü, dilimizden, aklımızdan ve gönlümüzden eksik etmedik." diye konuştu.

        Sağlıkta milletin yüzünü güldüren reformlara "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefiyle devam edeceklerini aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

        “Sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye uğrunda kararlılıkla çalışacak, milletimizden aldığımız güçle, 'Küresel sağlıkta lider Türkiye' hedefine ilerleyeceğiz. Anadolu’nun topraklarını yeşerten güzel insanların yüzünü güldürmeye, Çorum’daki sağlık hizmetlerimizi yeni sağlık yatırımlarımızla geliştirmeye devam edeceğiz."

        Bakanlığının Çorum'da bugüne kadar 8 milyar 550 milyon lira tutarında sağlık yatırımı yaptığına da belirten Memişoğlu, "Birinci, ikinci ve üçüncü basamakta ilimizdeki hasta yatak kapasitesini 1730’a yükselttik. İl ve ilçe hastaneleri, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri, 112 İstasyonları olmak üzere toplam 33 sağlık tesisini Çorumluların hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de 137 ağız ve diş sağlığı merkezi, 44 ağız ve diş sağlığı hastanesinin hizmet verdiğini bildiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

        “Bugün de 50 ünitelik yeni ağız ve diş sağlığı hastanemizi hizmete açtık. Şehit Ömer Emiroğlu’nun ismini yaşatacak bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Size hizmet boynumuzun borcu. Sağlığınız en değerli emanetimiz. Bu emanete layıkıyla sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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