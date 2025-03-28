Çorum'da ilkokul öğrencileri birbirlerine dronla mektup gönderiyor

TURAN OZAN ACAR - Çorum'un Kargı ilçesinde iki ilkokulun öğrencileri, birbirlerine dronla mektup gönderiyor.

Cumhuriyet İlkokulu 1-B Sınıfı öğretmeni Hasret Aslan, öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de unutulmaya yüz tutan mektuplaşmayı öğrenmesi hem de teknolojiyi kullanmaları amacıyla dron aracılığıyla mektuplaşma projesi başlattı.

Proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu 1-B sınıfı ile Atatürk İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, kendi aralarında mektup arkadaşı oldu.

Aslan, öğrencilere mektup arkadaşlarının isimlerini vererek onlara, istedikleri konuda mektup yazmalarını istedi.

Öğrencilerin yazdığı mektuplar bir drona asılarak yaklaşık 800 metre mesafedeki Atatürk İlkokuluna gönderildi.

Burada öğretmenlerinin gözetiminde dronu karşılayan öğrenciler, kendilerine gelen mektubu okuduktan sonra yazdıkları mektupları aynı dronla Cumhuriyet İlkokuluna gönderdi.

İlk denemede öğrencilerin heyecanını ve mutluluğunu gören öğretmenler, dron aracılığıyla mektuplaşma projesini yıl boyu sürdürmeye karar verdi.

Haftanın belli günlerinde dron aracılığıyla mektuplaşan öğrenciler, mektup arkadaşlarından gelecek yeni mektubu dört gözle bekliyor.

- Posta güvercinleri ilham verdi Sınıf öğretmeni Hasret Aslan, AA muhabirine, uygulamayı başlatırken posta güvercinlerinden ilham aldıklarını söyledi. Öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirten Aslan, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık mektuplaşmanın önemini yitirdiğini biliyoruz. Mektuplaşmayı cazip hale getirmek adına, posta güvercininden de esinlenerek dronla mektuplaşma etkinliği başlattık. İlçemizde 2 okul var. Bir okuldan diğer okula mektuplarımızı dronla gönderdik. Çocuklar birbirlerini hiç tanımıyorlar. Mektuplaşma sayesinde birbirlerini tanımış oldular, sosyal becerileri gelişmiş oldu." dedi. Projeyi yıl boyu sürdüreceklerini dile getiren Aslan, yıl sonunda çocukları bir araya getirip yüz yüze tanışmalarını sağlayacaklarını kaydetti. Çocukların birinci sınıf olmaları nedeniyle okuma-yazmayı yeni öğrendiklerine dikkati çeken Aslan, "Çocuklar bu sayede hem okuma-yazma becerilerini geliştirmiş oldular hem de sosyal iletişim kurmuş oldular. Birbirlerini tanımadan yakınlık kurmuş oldular. Çocuklara teknolojinin geldiği son noktayı göstermek istedik. Posta güvercininden drona geçiş yapmış olduk. Bu arada mektuplaşma da önem kazanmış olacak." diye konuştu.