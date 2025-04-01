Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücü Mustafa B. ile aynı araçta bulunan Sati M. (45), Z.E.A. (9), Esra A. (33), Sudenaz A. (18), Z. B. (11) ve çarpışmanın etkisiyle aracın camından fırlayan M.A. (4) yaralandı. Çarpışmanın ardından savrulan 06 EZK 895 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçe duvarını yıktı.

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