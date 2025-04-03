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        Çorum'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:16
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        Çorum'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

        Çorum Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda A.Y. (22) ile M.F.Ç'nin (25) tüfekle ateş edilerek yaralandığı olayın şüphelileri Yusuf A. ve kardeşi Yakup A, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Alaca Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Çorum'un Alaca ilçesinde 30 Mart'ta Çorum Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle ateş edilerek yaralanmıştı.

        Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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