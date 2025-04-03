Çorum'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Çorum Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda A.Y. (22) ile M.F.Ç'nin (25) tüfekle ateş edilerek yaralandığı olayın şüphelileri Yusuf A. ve kardeşi Yakup A, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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