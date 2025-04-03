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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 23:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 23:07
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolunun 8. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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