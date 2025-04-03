Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolunun 8. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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