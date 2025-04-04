20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.
20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.
Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı bildirildi.
Çorum'un önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona kapsamında erkekler grekoromen ve serbest stil ile kadınlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Çorum Belediyesinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yeni spor salonunda 11-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.