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        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak

        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:47
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        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da yapılacak
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        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da gerçekleştirilecek.

        Çorum Belediyesinden yapılan açıklamada, şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılacağı bildirildi.

        Çorum'un önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona kapsamında erkekler grekoromen ve serbest stil ile kadınlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Çorum Belediyesinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yeni spor salonunda 11-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek."

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