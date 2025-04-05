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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:34
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, İbrahim Ethem Potuk

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 46 Kadir Seven), Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Avounou), Verheydt (Dk. 46 Ali Akman), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 81 Ozan Sol), Atila Turan, Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 81 Kerem Kalafat)

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar (Dk. 74 Ufuk Akyol), Sakıb Aytaç, Alper Karaman, Kayode (Dk. 65 Faye), Nzaba, Anıl Yaşar, Jack (Dk. 58 Laine), Mücahit Albayrak (Dk. 58 Eşref Korkmazoğlu), Furkan Orak, Fernandes (Dk. 65 Catakovic)

        Goller: Dk. 7 ve 32 Fernandes, Dk. 13 Kayode (Esenler Erokspor) Dk. 23 ve 88 Ferhat Yazgan, Dk. 47 Atakan Akkaynak (Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Verheydt, Dk. 45+3 Atila Turan, Dk. 49 Kadir Seven, Dk. 61 Erkan Kaş, Dk. 76 Ferhat Yazgan, Dk. 77 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 61 Kayode, Dk. 76 Nzaba, Dk. 77 Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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