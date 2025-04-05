Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Dura, İbrahim Ethem Potuk
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre (Dk. 46 Kadir Seven), Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Avounou), Verheydt (Dk. 46 Ali Akman), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 81 Ozan Sol), Atila Turan, Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 81 Kerem Kalafat)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar (Dk. 74 Ufuk Akyol), Sakıb Aytaç, Alper Karaman, Kayode (Dk. 65 Faye), Nzaba, Anıl Yaşar, Jack (Dk. 58 Laine), Mücahit Albayrak (Dk. 58 Eşref Korkmazoğlu), Furkan Orak, Fernandes (Dk. 65 Catakovic)
Goller: Dk. 7 ve 32 Fernandes, Dk. 13 Kayode (Esenler Erokspor) Dk. 23 ve 88 Ferhat Yazgan, Dk. 47 Atakan Akkaynak (Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 9 Verheydt, Dk. 45+3 Atila Turan, Dk. 49 Kadir Seven, Dk. 61 Erkan Kaş, Dk. 76 Ferhat Yazgan, Dk. 77 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 61 Kayode, Dk. 76 Nzaba, Dk. 77 Sakıb Aytaç (Esenler Erokspor)
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