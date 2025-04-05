Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tuncay Şanlı, "Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:43 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tuncay Şanlı, "Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi." dedi.

        Şanlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Mücadele açısından farklı bir maç oynadıklarını belirten Şanlı, "İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Planlarımız vardı ama çok basit goller yedik. İkinci yarıya çok karakterli bir oyun koyduk, karakterli oyuncular vardı sahada. İnanılmaz mücadele ettiler. Çok fazla da pozisyona girdiler. Özellikle ikinci yarıya baktığımızda kalemizde bir tane pozisyon hatırlıyorum. Onun haricinde hemen hemen bütün oyuncularımız ceza sahasının içinde pozisyon bulmaya çalıştı, buldular da." diye konuştu.

        Oyuncularını tebrik eden Şanlı, "Belki biraz acele etmeseydik, final paslarında biraz acele etmeyip daha sakin olsaydık 3-1'den maçı çevirmiş olabilirdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum, onlar da büyük bir mücadelenin içinde. Sıralamada puanlar çok yakın. Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi. Özellikle psikolojik olarak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

        -Esenler Erokspor cephesi

        Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise farklı kazanabilecekleri maçı berabere tamamladıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Çorum FK'nin adam eksiltebilen yetenekli oyunculara sahip olduğunu, bu nedenle zorlandıklarını dile getiren Özköylü, 3 gol buldukları maçta 3-4 tane de net pozisyondan yararlanamadıklarını ifade etti.

        Çorum FK'nin ikinci yarının başında golü bulmasıyla direncinin arttığını aktaran Özköylü, "Oyun kimliği olan, sahada ne yaptığını çok iyi bilen, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı ilk yarı tam da oynanması gerektiği gibi, alanları doğru kapatarak rakibe oynama fırsatı vermedik. Rakibin hakkını vermek lazım, ikinci yarı çok etkili hücum yaptılar. Biz orada zaman zaman çaresiz kaldık, fazla pozisyon verdik. Savunma oynamamıza rağmen rakibin etkili hücumları vardı. Son bölümde maalesef yine kendi hatamızdan yediğimiz bir golle maç berabere bitti." diye konuştu.

        Kendi hataları nedeniyle 3 gol yediklerini dile getiren Özköylü, "Belki farklı kazanabileceğimiz maçta berabere kaldık. Ligde üst sıraları hedefleyen, iyi futbol oynayan Çorum FK gibi iyi bir takıma karşı deplasmanında alınan 1 puan bizim için teselli oldu. 3 farklı önde olduğumuz, 5 golü atabileceğimiz bir maçta böyle bir durumla karşı karşıya kalmak üzdü bizi ama deplasmanda 1 puan da en azından bir teselli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Tartışma hastanede bitti
        Tartışma hastanede bitti
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Kıyafet değiştirip metrobüsle kaçmış
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil
        ABD'li general: Ukrayna yenilgisi kaçınılmaz değil
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi

        Benzer Haberler

        Çorum FK - Esenler Erokspor: 3-3
        Çorum FK - Esenler Erokspor: 3-3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Çorumlu şehidin vasiyeti yerine getirildi
        Çorumlu şehidin vasiyeti yerine getirildi
        Şarampole devrilen araçtaki 2 yaralıya trafik polisi moral verdi
        Şarampole devrilen araçtaki 2 yaralıya trafik polisi moral verdi
        Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıld...
        Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıld...