Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor ile 3-3 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Tuncay Şanlı, "Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi." dedi.

Şanlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Mücadele açısından farklı bir maç oynadıklarını belirten Şanlı, "İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Planlarımız vardı ama çok basit goller yedik. İkinci yarıya çok karakterli bir oyun koyduk, karakterli oyuncular vardı sahada. İnanılmaz mücadele ettiler. Çok fazla da pozisyona girdiler. Özellikle ikinci yarıya baktığımızda kalemizde bir tane pozisyon hatırlıyorum. Onun haricinde hemen hemen bütün oyuncularımız ceza sahasının içinde pozisyon bulmaya çalıştı, buldular da." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Şanlı, "Belki biraz acele etmeseydik, final paslarında biraz acele etmeyip daha sakin olsaydık 3-1'den maçı çevirmiş olabilirdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum, onlar da büyük bir mücadelenin içinde. Sıralamada puanlar çok yakın. Kaybedebilirdik fakat maçı çevirdik, bu 1 puan bizim için çok değerliydi. Özellikle psikolojik olarak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.