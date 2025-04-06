Çorum'daki inşaatta çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Alaca ilçesindeki bir inşaatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Alaca ilçesindeki bir inşaatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldızhan Mahallesi Çiçek Sokak'taki inşaatta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, inşaatta bulunan çok sayıda plastik su borusu yanarak kullanılamaz hale geldi.
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