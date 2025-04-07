Bayram tatilinde Alacahöyük ve Hattuşa'yı 6 bin 873 kişi ziyaret etti

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri ve Alaca ilçesindeki Alacahöyük Ören Yeri ve müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 873 turist ağırladı.

Alınan bilgiye göre, tatil süresince, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alan Hattuşa Ören Yeri 3 bin 405 kişi, Alacahöyük Ören Yeri ise 2 bin 30 kişi tarafından ziyaret edildi. Boğazkale Müzesi'ni ise 1438 turist gezdi.

Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

Kent merkezine 53 kilometre mesafedeki Alacahöyük Ören Yeri ise geç kalkolitik çağdan itibaren Hatti, Hitit, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu-Osmanlı dönemlerini kapsayan yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında gösteriliyor.