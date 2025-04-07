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        Bayram tatilinde Alacahöyük ve Hattuşa'yı 6 bin 873 kişi ziyaret etti

        Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri ve Alaca ilçesindeki Alacahöyük Ören Yeri ve müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 873 turist ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:29 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:29
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        Bayram tatilinde Alacahöyük ve Hattuşa'yı 6 bin 873 kişi ziyaret etti
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        Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Ören Yeri ve Alaca ilçesindeki Alacahöyük Ören Yeri ve müzeler, Ramazan Bayramı tatilinde 6 bin 873 turist ağırladı.

        Alınan bilgiye göre, tatil süresince, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerinde yer alan Hattuşa Ören Yeri 3 bin 405 kişi, Alacahöyük Ören Yeri ise 2 bin 30 kişi tarafından ziyaret edildi. Boğazkale Müzesi'ni ise 1438 turist gezdi.

        Çorum'un 80 kilometre güneybatısında yer alan Boğazkale'de, etrafı 7 kilometre surla çevrili, 2 kilometrekare yerleşim alanına sahip Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Tapınağı, Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor.

        Hitit medeniyetine yaklaşık 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa Antik Kenti, sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra çevresindeki Budaközü Vadisi başta olmak üzere doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

        Kent merkezine 53 kilometre mesafedeki Alacahöyük Ören Yeri ise geç kalkolitik çağdan itibaren Hatti, Hitit, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu-Osmanlı dönemlerini kapsayan yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezleri arasında gösteriliyor.

        Bugüne kadar farklı disiplinlerden yerli ve yabancı araştırmacının görev yaptığı kazılarda, özellikle Hatti ve Hitit medeniyetinin yanı sıra eski Anadolu kültür tarihine ait önemli izlere ulaşıldı.

        Tarihi kentte bulunan Hatti uygarlığına ait hanedan mezarları, en önemli arkeolojik buluntular arasında gösteriliyor.

        Sokakları, büyük ve küçük su kanalları ile şehir suru açığa çıkartılan ören yerinde Hitit İmparatorluğu'na döneminden kalan anıtsal kapı da önemli buluntular arasında yer alıyor.

        Döneminin süper gücü kabul edilen Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden olan tarihi kent, giriş kapısında yer alan ikişer metre uzunluğundaki iki andezit sfenks (kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan şeklini alan heykel) ile ziyaretçilerini karşılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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