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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yapmasıyla ilgili devam eden adli ve idari soruşturma süreçlerini titizlikle takip ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:39
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        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yapmasıyla ilgili devam eden adli ve idari soruşturma süreçlerini titizlikle takip ettiklerini söyledi.

        Aşgın, Çorum Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, inşaat projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının 2 aydır kentin gündemini meşgul ettiğini belirtti.

        Usulsüzlüğü ilk Çorum Belediyesinin ortaya çıkardığını belirten Aşgın, şöyle konuştu:

        "Bu işi ortaya çıkaran, kamuoyuna yansımadan önce yasal süreci başlatan Çorum Belediyesidir. İlk kez Çorum'da olmadı bu olay. Başka birçok belediyede de oldu. Birçok belediye üzerini örtmüş olabilir ama Çorum Belediyesi olarak biz verilerle oynandığıyla ilgili tespitimizin hemen sonrasında gerekli çalışmaları, analizleri, araştırmaları yaptıktan sonra harekete geçtik. Adli ve idari soruşturmalar bizim girişimlerimizle başladı. Dolayısıyla bu konunun arkasındayız, takip ediyoruz. Meclis gruplarımızın takip etmesini de çok istiyorum. Eğer hakikaten yasal sınırlar dışında mevzuatın kabul ettiği değerler dışında bir sorun varsa el birliğiyle üzerine gidelim ama yoksa yine el birliğiyle inşaat sektörünün önünü açalım ve sektör de gereğini yapsın."

        - Adli süreç devam ediyor

        Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen inşaat projeleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü dile getiren Aşgın, "Analizlerin tamamına yakını belediyemize ulaştı. Ulaşanlarla ilgili yapılabilecek yasal çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde takip ediyoruz ve bütün yazışmalarımızı yaptık. Az sayıda bizim incelemekte olduğumuz inşaat ruhsatlarıyla ilgili bazı konular var. Bunların incelemesi devam ediyor. Onlar da biter bitmez gereğini yapacağız." diye konuştu.

        Adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Aşgın, konuyla ilgili kimlerin ya da hangi kuruluşların ne düzeyde sorumlu olduğunun mahkeme kararıyla ortaya çıkacağını vurguladı.

        Çorum Valiliğinin idari soruşturmasının sürdüğüne işaret eden Aşgın, "Müfettişlerimiz hangi bulguları ortaya çıkarırsa, rapor elimize ulaştığında kamuoyuna şeffaf belediyecilik anlayışımızın gereği olarak yansıtacağız. Sürecin yakın takibimizde olduğu bilinsin. Biz burada kimseye zulmetmenin, kimseye haksızlık yapmanın derdinde değiliz. Adalet tecelli etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen inşaatların performans analizlerinin Hitit Üniversitesinde yapılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Aşgın, şunları kaydetti:

        "Adalet Bakanlığı deprem bölgesiyle ilgili birçok analizini burada yaptırıyor. Bundan gurur duymamız lazım. Buna rağmen herhangi bir kişi ya da kurum, performans analizlerini başka bir yerde yaptırmak isterse, gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazırız. Biz hakikati arıyoruz. 'Hitit Üniversitesini kabul etmiyorum, İTÜ'de yaptıracağım' diyen varsa buyursun. Bütün analizleri verelim, istediğiniz yerde yaptırabilirsiniz. Önemli olan bizim peşinde olduğumuz, hakikatin ortaya çıkmasıdır."

        Aşgın, vatandaşlardan, konuyla ilgili yetkili kurumlar haricinde yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve ifadelere itibar etmemelerini istedi.

        Çorum Belediyesi, inşaat mühendisi M.Ö. hakkında statik proje hesap raporlarında, program veri girişinde değişiklik yaptığının tespit edilmesinin ardından 6 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ö. dün çıkarıldığı mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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