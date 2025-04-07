Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan inşaat projelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yapmasıyla ilgili devam eden adli ve idari soruşturma süreçlerini titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Aşgın, Çorum Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, inşaat projelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının 2 aydır kentin gündemini meşgul ettiğini belirtti.

Usulsüzlüğü ilk Çorum Belediyesinin ortaya çıkardığını belirten Aşgın, şöyle konuştu:

"Bu işi ortaya çıkaran, kamuoyuna yansımadan önce yasal süreci başlatan Çorum Belediyesidir. İlk kez Çorum'da olmadı bu olay. Başka birçok belediyede de oldu. Birçok belediye üzerini örtmüş olabilir ama Çorum Belediyesi olarak biz verilerle oynandığıyla ilgili tespitimizin hemen sonrasında gerekli çalışmaları, analizleri, araştırmaları yaptıktan sonra harekete geçtik. Adli ve idari soruşturmalar bizim girişimlerimizle başladı. Dolayısıyla bu konunun arkasındayız, takip ediyoruz. Meclis gruplarımızın takip etmesini de çok istiyorum. Eğer hakikaten yasal sınırlar dışında mevzuatın kabul ettiği değerler dışında bir sorun varsa el birliğiyle üzerine gidelim ama yoksa yine el birliğiyle inşaat sektörünün önünü açalım ve sektör de gereğini yapsın."

- Adli süreç devam ediyor

Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen inşaat projeleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü dile getiren Aşgın, "Analizlerin tamamına yakını belediyemize ulaştı. Ulaşanlarla ilgili yapılabilecek yasal çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde takip ediyoruz ve bütün yazışmalarımızı yaptık. Az sayıda bizim incelemekte olduğumuz inşaat ruhsatlarıyla ilgili bazı konular var. Bunların incelemesi devam ediyor. Onlar da biter bitmez gereğini yapacağız." diye konuştu.

Adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Aşgın, konuyla ilgili kimlerin ya da hangi kuruluşların ne düzeyde sorumlu olduğunun mahkeme kararıyla ortaya çıkacağını vurguladı.

Çorum Valiliğinin idari soruşturmasının sürdüğüne işaret eden Aşgın, "Müfettişlerimiz hangi bulguları ortaya çıkarırsa, rapor elimize ulaştığında kamuoyuna şeffaf belediyecilik anlayışımızın gereği olarak yansıtacağız. Sürecin yakın takibimizde olduğu bilinsin. Biz burada kimseye zulmetmenin, kimseye haksızlık yapmanın derdinde değiliz. Adalet tecelli etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.