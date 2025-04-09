Çorum Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini karşıladı

Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartı kullanan ailelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerinin sınav ücretinin Çorum Belediyesi tarafından ödendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin Sosyal Destek Kartından faydalanan ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla, YKS'ye katılacak çocukları için sınav ücretlerinin Çorum Belediyesi tarafından karşılanmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Destek için 230 öğrencinin başvuru yaptığı aktarılan açıklamada, öğrencilere toplam 191 bin liralık eğitim desteği sağlandığı kaydedildi.